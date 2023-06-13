Военная разведка Нидерландов получила документ, в котором говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы руководил операцией на «Северных потоках», в которой участвовала небольшая группа водолазов. Об этом сообщила газета Politico.

Такие же данные приводят нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD в совместном расследовании.

Politico пишет, что взорвать трубопроводы первоначально собирались в июне 2022 года. Нидерландские и немецкие издания пришли к выводу, что диверсию тогда отменили, однако в сентябре все же осуществили по похожему сценарию. Президент Украины Владимир Зеленский, по их данным, о плане не должен был знать.