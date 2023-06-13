Баку обратился к Еревану: Прекратите агрессию...

Мы решительно осуждаем эту очередную военную провокацию Армении и требуем, чтобы Ереван отказался от своей все более агрессивной риторики и прекратил шаги, которые усиливают напряженность в регионе», - говорится в заявлении МИД.

«Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, 13 июня подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики с применением тяжелого вооружения, в том числе минометов. В целях предотвращения провокации армянской стороны подразделениями азербайджанской армии были предприняты соответствующие ответные меры.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с военной провокацией ВС Армении в направлении Нахчывана.

В то же время, отмечается в заявлении, внешнеполитическое ведомство Азербайджана категорически отвергает «заявление МИД Армении о том, что азербайджанская армия якобы открыла огонь по строящемуся в Армении металлургическому заводу».

«Что касается утверждения о том, что Азербайджан якобы стремится воспрепятствовать привлечению инвестиций в Армению путем создания провокаций, отметим, что Армения проводила политику самоизоляции, предъявляя территориальные претензии к соседним странам и удерживая территории Азербайджана под оккупацией в течение почти 30 лет. Всем известно, что Армения, вопреки своим обязательствам, препятствует открытию линий связи, которые будут стимулировать экономическое развитие в регионе. Поэтому претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований», - указали в азербайджанском МИД.

В ведомстве указали, что «военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за провокации против миротворческих мер и восстановительных работ, проводимых Азербайджаном в регионе».