Обвиняемый в нападении на знаменитого российского спортсмена сбежал в Азербайджан?

Отдел спорта 00:41

Братья Князь и Рамзин Амираслановы, арестованные по обвинению в избиении известного российского баскетболиста, бывшего игрока клубов НБА, чемпиона Европы и призера Олимпиады Алексея Шведа, замечены свободно гуляющими по Москве, сообщает телеграм-канал Shot. По информации источника, Амираслановы, которые должны находиться в изоляторе временного содержания до 2 июля, были замечены на улицах российской столицы. Также сообщается, что младший из братьев 17-летний Рамзин успел покинуть Россию, улетев рейсом в Баку. Победитель Евролиги Алексей Швед был атакован компанией мужчин возле одного из московских ресторанов 1 мая. У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия - потеря памяти.

Позднее сообщалось, что подозреваемые по делу о нападении на спортсмена задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Как сообщали «Аргументы и Факты», в тот вечер 20-летний Князь Амирасланов праздновал свой день рождения в ресторане в центре Москвы. Другой предполагаемый участник драки - 17-летний Рамзин Амирасланов, брат Князя. Оба брата утверждали, что главным виновником произошедшего и главным нападавшим на спортсмена был водитель Рамзина. Он после происшествия скрылся, но 5 мая стало известно и о его задержании.