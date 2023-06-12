Караганов в колонке издателя «Тяжкое, но необходимое решение» объясняет, что любой исход войны в Украине не удовлетворит Россию, если «не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты». «Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто «отвалил» и не мешал России и миру идти вперед», — пишет Караганов.

Российский политолог и экономист Сергей Караганов предложил нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза. В своей статье для журнала «Профиль» он призвал «сломить волю Запада» с помощью ядерных угроз или применения ядерной бомбы. Выдержки из статьи приводит The Moscow Times.

Главное решение, которое политолог предлагает, — усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения. По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента Владимира Путина и других руководителей РФ, а в Беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей.

«Однако этим дело не должно ограничиться, - считает Караганов. - Ядерная риторика России может дойти до того, что придется предупреждать «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов», - отмечает он. Если и эта угроза не сработает, Караганов предлагает использовать ядерную бомбу.

«Но что, если не отступят? Уже окончательно потеряли чувство самосохранения? Тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум. Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация», — пишет политолог.

При этом он уверен, что риск ответного удара можно свести к минимуму, «если правильно построить стратегию устрашения и применения». Он отказывается верить, что США нанесут ответный ядерный удар по России ради своих союзников, рискуя поставить под удар собственную территорию. «Только если в Белом доме будет сидеть безумец, да к тому же ненавидящий свою страну, Америка решится на удар в «защиту» европейцев, навлекая на себя ответ, жертвуя условным Бостоном ради условной Познани», — утверждает Караганов.

Решение применить ядерное оружие не поддержат «друзья» России и сочувствующие, предупреждает профессор. «Но в конечном итоге победителей не судят. А спасителей благодарят», — считает он.

Будущее видится Караганову светлым - многополярным, многокультурным, многокрасочным, дающим возможность странам и народам строить свою собственную и общую судьбу.