В Киеве отреагировали на слова Путина о «санитарной зоне» в Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина о возможности создания в Украине «санитарной зоны» можно считать признанием в подрыве Каховской ГЭС. Так прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложение Путина рассмотреть создание на территории Украины «санитарной зоны», чтобы остановить обстрелы приграничных российских регионов.

«… Путин откровенно заявляет о своей единственной цели: деиндустриализации Украины (уничтожение инфраструктурных и энергообъектов) и создании серой, «санитарной» (загрязненной, непригодной для жизни) зоны», - написал Подоляк в Twitter.

Советник главы ОП назвал слова Путина «Каховским признанием», заметив, что Международному уголовному суду пора объявлять еще один ордер на арест.

«Читаем по губам: «Мы не имеем возможности захватить всю Украину, поэтому взорвали Каховскую ГЭС и не собираемся останавливаться. Будем взрывать всю оккупированную территорию и атаковать ракетами всю неоккупированную», - пояснил он.