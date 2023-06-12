Чеченцы берут под контроль Белгород

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении в Белгородскую область бойцов батальона «Запад-Ахмат». Об этом он сообщил по итогам встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По его словам, чеченские бойцы совместно с другими российскими подразделениями займутся «предотвращением диверсионных вылазок» и «существенно усилят безопасность на приграничных территориях».

Кадыров уверен, что с «учетом высокой боеготовности» батальона «Запад-Ахмат» поставленные цели «будут достигнуты без особых усилий».