Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:40

Большинство экспертов сходятся в убеждении, что Владимир Путин является главным автором и инициатором блицкрига в Украине. Даже близкое окружение было поставлено им перед фактом грядущего вторжения, а в российском правительстве узнали о большой войне задним числом. Но нельзя сказать, что президент России черпает свои гениальные идеи исключительно в своей голове, ему есть их откуда почерпнуть. Совет по внешней и оборонной политике – гражданская организация, созданная в далеком 1994 году, с некоторых пор служит эдаким центром внешнеполитического анализа и выработки нестандартных решений для Кремля. Не то чтобы ими часто пользуются, но прислушиваются.

Со дня основания СВОП председателем президиума организации является Сергей Караганов, с 2001-го по 2013 год работавший советником по вопросам внешней политики непосредственно в администрации президента РФ. О качестве советов профессора Караганова ярче всего говорит нынешний международный статус России как токсичного государства-изгоя, но это обстоятельство ничуть не уменьшило стремления главы СВОП давать советы и готовности кремлевской тусовки их с умным видом слушать. Можно было бы смело игнорировать интеллектуальный продукт такого сомнительного рода, однако мимо последнего откровения Сергея Караганова сложно пройти мимо. Еще бы: для блага всего человечества профессор предлагает вернуть ему, человечеству, страх ядерной угрозы. Внушить этот страх должна, разумеется, Россия. Ход мысли там, если вкратце, такой. Как ни побеждай Украину, хоть частями, хоть полностью, к окончательной победе это Россию не приведет, потому что Запад продолжит пакостничать. Предчувствуя свой исторический крах, старые империалисты решили руками Украины нанести удар по военно-политической опоре нарождающегося незападного мира – по России. «Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто «отвалил» и не мешал России и миру идти вперед», - пишет на изысканном русском языке профессор.

Чтобы вынудить врагов отвалить, нужно пригрозить им использованием ядерного оружия. Например, «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму. Противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне». Опасаться ответного удара не стоит. Ну, разве «только если в Белом доме будет сидеть безумец, да к тому же ненавидящий свою страну, Америка решится на удар в «защиту» европейцев, навлекая на себя ответ, жертвуя условным Бостоном ради условной Познани». «Но что, если не отступят? Уже окончательно потеряли чувство самосохранения? Тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум. Конечно, большинство стран, включая Китай, поначалу не поймут и осудят такие действия России, - пишет Сергей Караганов, - но в конечном итоге победителей не судят, а спасителей благодарят».