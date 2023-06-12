Путин заявил, что Россия не будет «лупить по жилым кварталам» в Украине
Проведение «спецоперации» в Украине - это ответ на переход красных линий. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с «военкорами».
Удары по всей энергосистеме Украины, уничтожение штаб-квартиры главного разведуправления Украины - это также ответ на переход красных линий, уверяет президент РФ.
Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет «избирательно» наносить удары по территории Украины: «Не будем делать так, как эти придурки (имеет в виду атаки украинцев - ред.) лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать».
Минобороны РФ с начала вторжения в Украину утверждает, что российские военные не атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.
Напомним, в ночь на 13 июня российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек. Число пострадавших составило 36 человек, 12 из них были госпитализированы, многие из пострадавших получили ожоги. Из-за обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди.