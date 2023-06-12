Путин заявил, что Россия не будет «лупить по жилым кварталам» в Украине

Проведение «спецоперации» в Украине - это ответ на переход красных линий. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с «военкорами».

Удары по всей энергосистеме Украины, уничтожение штаб-квартиры главного разведуправления Украины - это также ответ на переход красных линий, уверяет президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет «избирательно» наносить удары по территории Украины: «Не будем делать так, как эти придурки (имеет в виду атаки украинцев - ред.) лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать».