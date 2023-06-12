После активизации ВСУ на Запорожском направлении Россия перебросила на аэродром города Бердянск (под контролем РФ) 20 вертолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

На летном поле находятся по меньшей мере 27 вертолетов: пять Ка-52, девять Ми-8 (или Ми-24) и тринадцать Ка-29.

Между тем в украинском Генштабе заявляют, что после нескольких дней наступления ВСУ интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась.