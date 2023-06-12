Госдеп в ожидании новых переговоров Азербайджана и Армении

Госдепартамент США назначит новую дату очередного раунда переговоров между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Об этом сказал во вторник в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог в регионе Южного Кавказа. Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости. К сожалению, эта встреча не состоялась из-за проблем с расписанием. Мы с нетерпением ждем возможности в скором времени назначить новую дату», - сказал Миллер.

12 июня планировалось провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. В МИД Азербайджана сказали, что ведется работа по определению точных дат следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.