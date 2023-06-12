Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:45

Игнорируя советы «ястребов» тегеранской элиты о необходимости применения к Баку более жесткой позиции, администрация президента Ирана Ибрагима Раиси пытается снизить напряженность в отношениях с Азербайджаном. Как уже сообщалось, в настоящее время стороны обсуждают шаги, рассчитанные на смягчение напряженности, включая возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране. Но означает ли это, что, с наступлением оттепели в отношениях между Баку и Тегераном, навсегда исчезнет иранская угроза?

В аналитической справке вашингтонского Института Ближнего Востока говорится, что Иран вовсе не отказался от планов свергнуть в долгосрочной перспективе в Азербайджане светскую власть и задействовать в качестве инструмента реализации этой цели движение «Хюсейнистов» - структуру, которую создал Касем Сулеймани, бывший командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР, убитый в январе 2020 года ударом американского беспилотника. В статье аналитика иранского происхождения Пеймана Асадзаде, являющегося научным сотрудником Центра ближневосточных инициатив Гарвардской школы Кеннеди, который исследует вопросы безопасности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, говорится, что иранская «Ось сопротивления» (имеются в виду «прокси», созданные и финансируемые КСИР) стали за последние двадцать лет на Ближнем Востоке значительной силой. В эту коалицию входят «Хезболла» в Ливане, ХАМАС - в секторе Газа, хуситы - в Йемене, а также различные шиитские группировки в Ираке и Сирии. Иран также активно вербовал шиитское население Афганистана и Пакистана, в том числе, с помощью интернета. «Хюсейнисты» по сравнению со своими «старшими братьями» - группировка относительно малоизвестная, но она также входит в эту сеть.

Автор отмечает, что изначально движение «Хюсейнисты» было сформировано верующими азербайджанскими студентами, которые получали образование в религиозных вузах Иране. Одним из основателей этой группировки был Тохид Ибрагимбейли, возглавивший в 2013 году азербайджанский отряд, направленный Корпусом стражей исламской революции в Сирию для защиты шиитских святынь от суннитов ИГИЛ. Несмотря на реальное участие «Хюсейнистов» в гражданской войне в Сирии, до 2017 года, когда генерал Касем Сулеймани официально взял эту группировку под свою опеку, она не признавалась частью «Оси сопротивления». Во многом из-за того, что некоторые официальные лица Ирана выступали против создания «Хюсейнистов». «Похоже, эта группировка установила с генералом Сулеймани тесные отношения, - пишет Пейман Асадзаде. - Об этом свидетельствует покровительство генерала КСИР, оказанное Орхану Мамедову - одному из ведущих членов «Хюсейнистов», который учился в России и был переводчиком Касема Сулеймани во время его встреч с российскими военными». В статье отмечается, что в последние годы проживавшие в Иране «Хюсейнисты» вели в социальных сетях активную пропаганду против азербайджанской власти, призывая к свержению в этой стране светского строя. В то же время, Азербайджан, по мнению автора публикации, расценивает деятельность «Хюсейнистов», как угрозу, требуя от Ирана задержания и выдачи ее членов, параллельно проводя массовые аресты членов и сторонников этой группировки на своей территории.

Как пишет Пейман Асадзаде, несмотря на военную ориентацию, «Хюсейнисты» в Азербайджане предпочитают использовать «мягкую силу». В частности, руководители группировки стараются привлечь на свою сторону значительную часть населения, пропагандируя шиизм и дискредитируя светские ценности. «Интересно, что, хотя группа отождествляет себя с шиитским исламом, ее лидеры не рассматривают религию, как единственное средство проявления мягкой силы, - отмечет аналитик. - Вместо этого руководство группы выступает за то, чтобы лидеры Ирана не полагались исключительно на религию, а использовали более широкий цивилизационный подход к Азербайджану, подчеркивающий исторические и культурные связи между двумя странами». В статье отмечается, что экспансия иранских «прокси» по всему региону была во многом спровоцирована военной интервенцией США в Ираке и «Арабской весной». В результате, ослабли государственные институты многих стран региона и образовался вакуум безопасности. По мнению Асадзаде, в Азербайджане такого вакуума нет, и этот факт не дает «Хюсейнистам» возможность расширить свою сеть внутри страны. С другой стороны, организаторские способности членов группировки оставляют желать лучшего, в связи с чем американский аналитик сомневается, что они смогли мобилизовать в Азербайджане значительное количество сторонников. «Пытаясь уточнить численность группы, я через журналиста-посредника напрямую связался с Орханом Мамедовым, - пишет Пейман Асадзаде.