Самвел Бабаян: в Армении намерены отказаться от российской базы

Власти Армении могут отказаться от российской военной базы и российских пограничников после 2025 года, заявил бывший «секретарь Совбеза» карабахских сепаратистов Самвел Бабаян, сообщили армянские СМИ.

«Армения в целом желает отказаться от российской базы и российских пограничников на своей территории после 2025 года», — утверждает Бабаян.

Кроме того, по мнению Бабаяна, заявление секретаря Совбеза Армении о том, что в случае разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном не могут находиться российские пограничники, является преждевременным.