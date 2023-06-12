В частности, он отметил, что в ракетах, которыми россияне нанесли удар по Кривому Рогу, были детали из дружественных Украины государств.

Россия получает критические компоненты для производства ракет, созданные компаниями разных стран мира, в том числе некоторых стран-союзниц Украины . Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Разными путями эти компоненты поставляют в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, ударивших сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней - преимущественно микроэлектроника - произведены в других странах», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что во вторник состоялась встреча представителей Украины с дипломатами соответствующих стран и им была предоставлена информация о компаниях, которые поставляли РФ компоненты для ракет.

«Список компаний, которые снабжают Россию компонентами для убийств, у всех партнеров есть. Есть понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир. И мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор», - подчеркнул глава украинского государства.