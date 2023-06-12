В ночь на 14 июня российские войска также запустили ударные дроны "Шахед" по Днепропетровской области Украины. Все три беспилотника-камикадзе, выпущенные по региону, были сбиты силами ПВО, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Также сообщается, что Россия в ночь на 14 июня атаковала дронами-камикадзе Светловодск Кировоградской области Украины. Глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович сообщил о попадании "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. По его словам, пожар быстро локализовали. Обошлось без погибших и раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что под ракетный обстрел попали города Краматорск и Константиновка: "Двое людей погибли и двое ранены в Краматорске, один человек и один ранен в Константиновке".