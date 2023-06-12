Массированная атака на Украину. Погибли люди фото; обновлено 10:39
В ночь на 14 июня российские войска также запустили ударные дроны "Шахед" по Днепропетровской области Украины. Все три беспилотника-камикадзе, выпущенные по региону, были сбиты силами ПВО, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
Также сообщается, что Россия в ночь на 14 июня атаковала дронами-камикадзе Светловодск Кировоградской области Украины. Глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович сообщил о попадании "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. По его словам, пожар быстро локализовали. Обошлось без погибших и раненых.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что под ракетный обстрел попали города Краматорск и Константиновка: "Двое людей погибли и двое ранены в Краматорске, один человек и один ранен в Константиновке".
* * * 09:23
В ночь на среду, 14 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».
«По уточненным данным, враг направил на Одессу четыре «Калибра» с корабля в Черном море. Вследствие воздушного боя и взрывной волны повреждены бизнес-центр, учебное учреждение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, попадание российской ракеты в складское помещение одной из торговых сетей вызвало разрушения в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м. Трое сотрудников склада погибли, семеро – получили ранения. Продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.
Напомним, прошлой ночью российская армия ударила ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге. По последним данным, погибли 12 человек, 36 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник вечером, что, по данным экспертизы, ракета, ударившая по Кривому Рогу, была выпущена в апреле 2023 года, около 50 компонентов в этой ракете изготовлены компаниями разных стран мира, в том числе некоторых стран-союзниц Украины.