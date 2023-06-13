ВСУ продвинулись на 300-350 м на Запорожском и 200-500 м на Бахмутском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на Бердянском направлении бои ведутся возле Макаровки, а на Мариупольском — возле Новоданиловки и Новопокровки.