Украина рапортует о новых успехах на фронте обновлено 14:45

ВСУ продвинулись на 300-350 м на Запорожском и 200-500 м на Бахмутском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на Бердянском направлении бои ведутся возле Макаровки, а на Мариупольском — возле Новоданиловки и Новопокровки.

*** 10:02

В Генеральном штабе Украины подтверждают, что у военных есть частичный успех в результате наступательной операции.

Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в Military Media Center, за последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

"На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка", – отметил он.