Украина рапортует о новых успехах на фронте обновлено 14:45
ВСУ продвинулись на 300-350 м на Запорожском и 200-500 м на Бахмутском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, на Бердянском направлении бои ведутся возле Макаровки, а на Мариупольском — возле Новоданиловки и Новопокровки.
*** 10:02
В Генеральном штабе Украины подтверждают, что у военных есть частичный успех в результате наступательной операции.
Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в Military Media Center, за последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.
"На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка", – отметил он.