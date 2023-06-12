Госдума узаконит ЧВК после команды Путина

Частные военные компании закрепят в российском законодательстве после требования президента РФ Владимира Путина. В Госдуме уже начали готовить предложения об определении правового статуса ЧВК, сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

«Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне «СВО», уже урегулировано, но необходимо еще определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре», - сказал Картаполов.

Депутат пообещал в ближайшее время предложить варианты, однако подчеркнул, что «речь не идет о легализации». «Речь идет о том, чтобы сформировать их правовой статус в соответствии с нашим законодательством», - пояснил он.

Накануне Путин заявил о необходимости узаконить статус ЧВК. «Я попросил и депутатов Госдумы, и Министерство обороны все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом», - сказал президент на встрече с военкорами.