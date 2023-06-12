Сотрудники Baku Steel Company приняли участие в акции по сдаче крови

ЗАО Baku Steel Company организовало акцию по сдаче крови в связи с Всемирным днем донора крови, который проводится ежегодно 14 июня. Акция, организованная в рамках проектов корпоративной социальной ответственности компании, прошла при активной поддержке Национального Центра Гематологии и Трансфузиологии. Более 200 сотрудников компании добровольно приняли участие в данной акции и сдали кровь.

Акция проводилась в Медицинском центре ЗАО Baku Steel Company, предварительно проверялось здоровье каждого сотрудника-донора высококвалифицированными гематологами, а после детального медицинского осмотра состоялась процедура сдачи крови.

Вся собранная в ходе акции кровь используется для лечения больных талассемией и гемофилией, а также на нужды больных, которым требуется переливание крови.