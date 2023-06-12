За последние две недели увеличилось количество боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Однако активность ниже, чем в начале войны, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, это почти наверняка стало ответом на сообщения об усилении украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.