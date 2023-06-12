Россия сдерживает контрнаступление авиацией британская разведка
За последние две недели увеличилось количество боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Однако активность ниже, чем в начале войны, сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в сводке, это почти наверняка стало ответом на сообщения об усилении украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.
По данным британской разведки, несмотря на всплеск, ежедневная скорость боевых вылетов ВКС остается намного ниже, чем пиковая до 300 ежедневных боевых вылетов в начале войны.
"С начала вторжения юг Украины часто был более доступен для операций российской авиации по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС увеличили использование оружия класса "воздух-земля", такого как планирующие бомбы, которые позволяют штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей", - отмечают в Минобороны Британии.