Посол США отверг «китайскую модель» для Узбекистана… и провозгласил Ташкент союзником Вашингтона это очень интересно
Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник раскритиковал заявление министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова об успешности китайской модели развития, которая «развивается без свободы». Об этом американский посол заявил в интервью YouTube-каналу Alter Ego.
Отметим, что Джонатан Хеник хорошо известен и в Азербайджане. В середине нулевых Дж.Хеник являлся главой отдела по связям с общественностью посольства США в Баку и принципиально отстаивал ценности свободы слова и прав независимых журналистов.
После первого саммита «Китай-Центральная Азия», состоявшегося в китайском городе Сиань в мае этого года, министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов опубликовал пост, восхваляющий «китайскую модель» развития.
Узбекский чиновник, получивший образование на Западе, которого также называют прогрессивным технократом, поставил под сомнение ценность свободы слова, приведя в качестве примера экономические достижения Пекина.
Ряд узбекских активистов и блогеров не скрыли своего разочарования относительно высказываний узбекского министра.
По словам американского дипломата, руководство Узбекистана провозгласило путь демократического развития, поэтому должно соблюдать свои обязательства в этом вопросе. Вместе с тем всегда следует помнить, что демократия – это непрерывный процесс, считает он.
В последнее время аналитики предупреждают, что пропагандистская политика Москвы и Пекина все больше усиливается. По мнению Хеника, в России работает огромная пропагандистско-дезинформационная машина, и многие издания выдают за правду лживую информацию. Пекин также занят распространением фейковых новостей Москвы.
Посол считает, что в нынешней ситуации, когда авторитарные режимы усиливают пропаганду, свободные и независимые СМИ нужны как никогда прежде. При этом он подчеркивает, что в сегодняшних реалиях человек должен не просто верить тому, что он видит, но и повысить свои навыки критического мышления.
«Мы не сможем исключить эту информацию. Интернет широкодоступен, социальные сети доступны всем, распространять информацию очень легко, а искусственный интеллект сделал это еще проще. Важно то, что люди - будь то в Соединенных Штатах или Узбекистане - образованные и обладают навыками критического мышления, чтобы иметь возможность просматривать информацию, которую они видят в интернете или социальных сетях, и задуматься, откуда поступает эта информация», – говорит американский посол.
Кремль, традиционно рассматривающий Центральную Азию как свой стратегический «задний двор», открыто выступает против тесного сотрудничества стран региона с западным сообществом. Возражения иногда выходят за рамки дипломатической порядочности и политической этики.
К примеру, во время своего визита в Ташкент 28 ноября 2022 года председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин раскритиковал сотрудничество Узбекистана с Западом и сравнил американцев с «волком в овечьей шкуре».
«Я думаю, господин Володин говорит о своих интересах. Он отражает не интересы Узбекистана, а интересы себя и своих коллег из Москвы. Я думаю, что Россия, очевидно, по историческим причинам давно имеет важные и тесные отношения с Центральной Азией. И Соединенные Штаты не возражают против этого. Но я думаю, что Россия видит, что Узбекистан имеет сбалансированные отношения и более крепкие отношения с другими странами. Они считают, что это наносит ущерб влиянию России в этом регионе», – сказал в интервью посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.
В ходе интервью представитель США неоднократно заявил, что неправильно рассматривать Центральную Азию как поле, где большие страны соревнуются за усиление своего влияния. Укрепление связей между Вашингтоном и Ташкентом никак не затрагивает интересы других стран, добавил посол США.