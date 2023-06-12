После первого саммита «Китай-Центральная Азия», состоявшегося в китайском городе Сиань в мае этого года, министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов опубликовал пост, восхваляющий «китайскую модель» развития.

Отметим, что Джонатан Хеник хорошо известен и в Азербайджане. В середине нулевых Дж.Хеник являлся главой отдела по связям с общественностью посольства США в Баку и принципиально отстаивал ценности свободы слова и прав независимых журналистов.

Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник раскритиковал заявление министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова о б успешности китайской модели развития, которая «развивается без свободы». Об этом американский посол заявил в интервью YouTube-каналу Alter Ego.

Узбекский чиновник, получивший образование на Западе, которого также называют прогрессивным технократом, поставил под сомнение ценность свободы слова, приведя в качестве примера экономические достижения Пекина.

Ряд узбекских активистов и блогеров не скрыли своего разочарования относительно высказываний узбекского министра.

По словам американского дипломата, руководство Узбекистана провозгласило путь демократического развития, поэтому должно соблюдать свои обязательства в этом вопросе. Вместе с тем всегда следует помнить, что демократия – это непрерывный процесс, считает он.

В последнее время аналитики предупреждают, что пропагандистская политика Москвы и Пекина все больше усиливается. По мнению Хеника, в России работает огромная пропагандистско-дезинформационная машина, и многие издания выдают за правду лживую информацию. Пекин также занят распространением фейковых новостей Москвы.

Посол считает, что в нынешней ситуации, когда авторитарные режимы усиливают пропаганду, свободные и независимые СМИ нужны как никогда прежде. При этом он подчеркивает, что в сегодняшних реалиях человек должен не просто верить тому, что он видит, но и повысить свои навыки критического мышления.

«Мы не сможем исключить эту информацию. Интернет широкодоступен, социальные сети доступны всем, распространять информацию очень легко, а искусственный интеллект сделал это еще проще. Важно то, что люди - будь то в Соединенных Штатах или Узбекистане - образованные и обладают навыками критического мышления, чтобы иметь возможность просматривать информацию, которую они видят в интернете или социальных сетях, и задуматься, откуда поступает эта информация», – говорит американский посол.

Кремль, традиционно рассматривающий Центральную Азию как свой стратегический «задний двор», открыто выступает против тесного сотрудничества стран региона с западным сообществом. Возражения иногда выходят за рамки дипломатической порядочности и политической этики.

К примеру, во время своего визита в Ташкент 28 ноября 2022 года председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин раскритиковал сотрудничество Узбекистана с Западом и сравнил американцев с «волком в овечьей шкуре».

«Я думаю, господин Володин говорит о своих интересах. Он отражает не интересы Узбекистана, а интересы себя и своих коллег из Москвы. Я думаю, что Россия, очевидно, по историческим причинам давно имеет важные и тесные отношения с Центральной Азией. И Соединенные Штаты не возражают против этого. Но я думаю, что Россия видит, что Узбекистан имеет сбалансированные отношения и более крепкие отношения с другими странами. Они считают, что это наносит ущерб влиянию России в этом регионе», – сказал в интервью посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

В ходе интервью представитель США неоднократно заявил, что неправильно рассматривать Центральную Азию как поле, где большие страны соревнуются за усиление своего влияния. Укрепление связей между Вашингтоном и Ташкентом никак не затрагивает интересы других стран, добавил посол США.