Кувейт заказал у Турции «Байрактары»

Кувейт заключил соглашение с Турцией на поставку комплекса ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, сообщила пресс-служба армии эмирата.

"Министерство обороны Кувейта заключило прямой контракт с турецкой стороной на поставку комплекса БПЛА Bayraktar TB2 на сумму $367 млн", - говорится в заявлении, опубликованном на странице кувейтской армии в Twitter.

Число БПЛА, заказанных Кувейтом, не уточняется.