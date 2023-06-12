Служба безопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна перед встречами отбирает у депутатов телефоны.

Это делается для того, чтобы они "не отвлекались и не входили в TikTok", пояснил армянской газете "Жоховурд" один из представителей правящего "Гражданского договора" Овик Агазарян.

"Грапарак" же сообщает о том, что в ходе недавней свадьбы сына одного из чиновников, на которой присутствовал и премьер, до его прибытия примерно 900 гостей по отдельности проверили металлоискателями сотрудники СБ.