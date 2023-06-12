Путин: Хотели на территории Азербайджана, но предпочли раскачивать Россию

Накануне на встрече с военкорами президент России Владимир Путин выступил с сенсационным заявлением касательно Азербайджана. Как пишет «Коммерсант», отвечая на вопрос российских журналистов и блогеров о характере конфронтации с Западом, глава российского государства сказал:

«И нашим западным партнерам, как я их все время называл, мы же все предложили, мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил: давайте рассмотрим эту возможность - нас «щелк» оттуда, даже рассматривать не стали - и ПРО давайте мы вместе сделаем...»

Журналист издания заметил: «Да, было и такое. Такое, по его представлениям, должно было случиться, например, на территории Азербайджана. Но вместо этого партнеры предпочли раскачивать Россию».

«Мы уж и так, и так, договорились, что НАТО не будет расширяться. Предложили все! Нет. Почему? Просто слишком большая страна: такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать», - добавил Путин.