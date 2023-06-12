Армяне стреляют по Нахчывану
C 10:00 14 июня подразделения вооруженных сил Армении возобновили интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Огонь ведется с позиций ВС Армении, дислоцированных в направлении населенного пункта Араздяйан Ведийского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
Азербайджанской армией принимаются ответные меры.
Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.