Армения и Россия хотят обменяться «криминальными авторитетами»

Армения ведет переговоры с российскими силовиками об обмене фигуранта дела о ввозе в Армению тонны кокаина - экс-начальника Службы принудительного исполнения в Армении (СПИСА) Миграна Погосяна на недавно задержанного криминального авторитета, пишет армянская газета «Грапарак».

Изданию не удалось выяснить личность криминального авторитета и обстоятельства его задержания. Известно лишь, что он армянин и гражданин России, указывает издание.

«Для России крайне важно его получить, поэтому не исключено, что обмен состоится», – отмечает газета.