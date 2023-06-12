Генсек НАТО заявил о прогрессе контрнаступления украинцев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал президенту США Джо Байдену об успехах наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил во время встречи в Белом доме, цитирует его Associated Press.

"Потому что наступление началось, и украинцы продвигаются, наступают. Еще рано, но мы знаем, что чем больше земель смогут освободить украинцы, тем сильнее их рука за столом переговоров", - сказал Столтенберг.

Байден же заявил, что альянс стал более сплоченным после начала большой войны России против Украины.