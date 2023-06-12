В России взялись за беспилотники

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять "исчерпывающие меры" для интеграции беспилотных воздушных судов (БПЛА) в единое воздушное пространство страны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ", – говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

Также будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в области, касающейся систем его обслуживания, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 сентября, далее – раз в полгода.