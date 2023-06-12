Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.
"Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует", - отметил дипломат.
БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
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