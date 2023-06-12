Назначенный сегодня указом президента РФ Владимира Путина послом России в Азербайджане Михаил Евдокимов - выпускник МГИМО. Владеет английским и французским языками.

В системе МИД с 1981 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, в 1996-1997 гг. – начальник отдела департамента экономического сотрудничества; в 1997-2001 гг. – старший советник Постоянного представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве; в 2001-2002 гг. – начальник отдела департамента общеевропейского сотрудничества; в 2002-2011 гг. – заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества; май-ноябрь 2011 года – заместитель директора Первого департамента стран СНГ; с ноября 2011 года – директор Первого департамента стран СНГ.