Эмин Амруллаев поздравил выпускников Азербайджана с окончанием школы

Сегодня в азербайджанских школах прозвучал «Последний звонок». В этот знаменательный для выпускников день министр науки и образования Эмин Амруллаев из школы имени Гейдара Алиева в Нахчыване поздравил каждого из 98 649 учеников страны, пожелал им успехов в дальнейшей жизни.

«Учебный год мы начали с первого звонка в средней школе села Агалы. Затем были сданы в эксплуатацию средние школы в селах Талыш и Суговушан. Сегодня в общеобразовательных учреждениях, расположенных во всех регионах Азербайджана, звенит «Последний звонок». Желаю каждому из выпускников успехов в жизни», - говорится в поздравлении министра, опубликованном на его фейсбук-странице.