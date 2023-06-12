Ранен соратник Кадырова ОБНОВЛЕНО

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Султанович Делимханов был ранен.

«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив», — заявили телеканалу Минобороны РФ «Звезда» в пресс-службе Госдумы.

*** 12:35

В украинских СМИ появилась информация о гибели правой руки главы Чечни Рамзана Кадырова - Адама Делимханова.

По сообщениям, это произошло в результате удара по Приморску в Запорожской области.

Ожидается официальное подтверждение.