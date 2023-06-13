Эрдоган: Пашинян не сделал шага назад

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот принял приглашение турецкой стороны и приехал в Анкару на инаугурацию президента Турции. Так турецкий лидер ответил на вопрос об азербайджано-армянских взаимоотношениях и некоторую конструктивную позицию Армении в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана.

Эрдоган назвал «важным шагом» визит Пашиняна в Анкару. «Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию», - сказал президент.

Президент Эрдоган назвал также «важными» слова премьера Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. «Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад», - сказал политик.