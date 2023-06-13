Пашинян и Оверчук обсудили разблокировку коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в среду в Ереване обсудили процесс разблокирования экономических и транспортных коммуникаций Южного Кавказа, сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

"Как вы знаете, мы заинтересованы в открытии и разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе, исходя из суверенитета и юрисдикции сторон, по территории которых проходят эти возможные инфраструктуры. Я уверен, что мы сегодня обсудим некоторые аспекты, я рад встретиться с вами по этому поводу", - сказал Пашинян.