Али Асадов созвонился с вице-президентом Турции

Во время телефонного разговора Али Асадов еще раз поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выражена удовлетворенность высоким уровнем развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя братскими странами во всех сферах благодаря решительным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также была подчеркнута важность последнего визита президента Турции в Азербайджан с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений, выражена готовность к взаимодействию для дальнейшего укрепления и углубления связей между двумя странами в различных направлениях.

В то же время была рассмотрена работа, которая будет проводиться в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.