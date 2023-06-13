Али Асадов созвонился с вице-президентом Турции
14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.
Во время телефонного разговора Али Асадов еще раз поздравил Джевдета Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Выражена удовлетворенность высоким уровнем развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя братскими странами во всех сферах благодаря решительным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Также была подчеркнута важность последнего визита президента Турции в Азербайджан с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений, выражена готовность к взаимодействию для дальнейшего укрепления и углубления связей между двумя странами в различных направлениях.
В то же время была рассмотрена работа, которая будет проводиться в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.