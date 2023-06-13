Экономист Беляев: Россия – не «старший брат» Азербайджана...

Азербайджан становится для России еще более важным стратегическим направлением. Потому что объективно сегодня Азербайджан – стремительно развивающийся транспортно-логистический хаб, государство, где пересекаются Восток и Запад, точка пересечения различных транспортных путей. Так сказал изданию «Москва-Баку» главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

По словам Беляева, по окончании Второй Карабахской войны «Азербайджан объективно и безоговорочно повысил свой статус не только в регионе, но и на международной арене. Азербайджан стал расширять свое развитие, а значит, и взаимодействие с разными акторами в разных точках земли и стал расширять свое влияние на международные процессы».

«Азербайджан сегодня интересен для самых разных сил, сил противоборствующих. Но Баку умеет виртуозно сохранять баланс, при этом реализуя свои национальные интересы. С Россией отношения сегодня строятся на основе взаимоуважения, нет отношений - младший брат/старший брат, это равноправные партнеры. Поэтому же для России важно и разблокирование транспортно-экономических связей между Азербайджаном и Арменией и создание транспортных коммуникаций между ними.

По большому счету в разблокировании на Южном Кавказе заинтересованы и Россия, и Азербайджан, и Армения, и Турция. У Азербайджана и Армении есть разногласия в вопросе разблокирования. Но они имеют скорее технический характер», - заявил Беляев.