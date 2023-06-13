Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Турции объединили свои усилия, чтобы сделать процесс трансфера в аэропортах Баку и Стамбула еще более удобным и эффективным для своих пассажиров.

Отныне пассажиры, путешествующие на рейсах AZAL из Баку до Стамбула и далее с Turkish Airlines, могут получить единый посадочный талон и зарегистрировать свой багаж до конечного пункта назначения на всем маршруте следования.

Благодаря данному сотрудничеству смена одной авиакомпании на другую станет более плавной и освободит пассажиров от лишних формальностей, экономя их время.