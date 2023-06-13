Милли Меджлис собрался на спецзаседание

С избранием общенационального лидера Гейдара Алиева 30 лет назад, 15 июня 1993 года, председателем парламента Азербайджана Милли Меджлис стал действенным органом власти, который принимал участие в защите государственности страны в сложный период первых годов восстановления независимости Азербайджана. Об этом сказала на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию Гейдара Алиева и 30-летию со Дня национального спасения, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что самые важные решения о сохранении государственности и территориальной целостности Азербайджана были приняты Гейдаром Алиевым будучи главой Милли Меджлиса. Под его руководством были проведены 20 пленарных заседаний, на которых приняли 96 законов и решений. В частности, в августе 1993 года было проведено заседание и приняты решительные меры в подавлении очага сепаратизма в Ленкорани. Было предотвращено скатывание страны в гражданскую войну, приняты первые решения о военном строительстве, заявила Гафарова.

После избрания Гейдара Алиева президентом 3 октября 1993 года он продолжил участвовать в законотворческой работе, создании правовой базы независимого Азербайджана, по его инициативе были приняты сотни законов и решений, в частности, объявления амнистий, отмена смертной казни и пр., отметила спикер.