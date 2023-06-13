«Нет, это не так. Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион. Он не может быть никем арендован», - заявил представитель Кремля.

*** 15:23



Делегации России и Украины во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года обсуждали условия аренды Крыма, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.



По его словам, он лично видел проект мирного договора между странами, однако Киев от этой идеи в итоге отказался.

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — сказал Лукашенко.