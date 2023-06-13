Иранский шпион предстанет перед судом

Мирхафиз Джафаров, обвиняемый в шпионаже в пользу иранских спецслужб, в ближайшие дни предстанет перед судом.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, предварительное следствие по делу завершено, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

Следствию удалось установить, что Джафаров, заочно арестованный судом и объявленный в международный розыск в 2018 году за преступления, совершенные по заданию иранских спецслужб, выполнял поручения Орхана Мамедова, который в настоящее время скрывается на территории Ирана, наносящие ущерб государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана. В частности, Джафаров уточнял местоположение объектов военного назначения и отправлял данную информацию Мамедову посредством Telegram.

Джафарову были предъявлены обвинения по статье о госизмене, он был арестован решением суда.