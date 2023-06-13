Пакистан столкнулся с трудностями при спотовых закупках сжатого природного газа из-за ограниченных валютных резервов и зависимости от природного газа в производстве электроэнергии. Так, после военного вторжения России в Украину спотовые цены на сжатый природный газ на мировых биржах резко выросли, а Пакистан не имел возможности покупать сжатый газ по таким высоким ценам.

Сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершает официальный визит в Азербайджан. Визит продлится два дня и, как сообщают пакистанские СМИ, стороны обсудят ряд вопросов, а также поставки сжиженного газа Пакистану дочерней компанией SOCAR.

В то же время Азербайджан заявил о готовности продавать сжиженный газ союзной стране на двусторонней основе, но в ходе переговоров спотовые цены на азиатских рынках резко упали. Однако Пакистан не отказался от планов по импорту сжиженного газа из Азербайджана на основе двустороннего соглашения.

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик во вторник объявил, что Баку согласился поставлять Исламабаду ежемесячную партию СПГ по более доступной цене. Хотя конкретные детали соглашения о поставках не разглашаются, Малик подтвердил, что контракт с Азербайджаном подписан и что поставки начнутся в ближайшее время.

Сегодня в преддверии визита Шарифа в Пакистане в третий раз собрался координационный комитет правительства для обсуждения контракта об импорте сжиженного газа из Азербайджана. На заседании с участием министра финансов Ишхака Дара комитет разрешил импорт сжиженного газа от компании SOCAR UK.

Ранее 7 июня члены комитета уже обсуждали вышеупомянутый контракт и пришли к выводу, что заключение срочного контракта с дочерней компанией государственной нефтяной компании Азербайджана недостаточно обосновано.

Бывший премьер-министр и председатель целевой группы правительства по энергетике Шахид Хакан Аббаси заявил на том заседании, что в договоре не указан точный механизм ценообразования и в целом не обоснована необходимость импорта сжиженного газа в страну в срочном порядке.

Аббаси на встрече 7 июня утверждал, что долгосрочные и среднесрочные грузы имеют разную стоимость и могут обходиться намного дешевле, чем грузы на спотовом рынке. По его словам, если долгосрочные и среднесрочные грузы были бы проданы SOCAR как проблемные, их цена была бы намного ниже, чем у распространенных спотовых грузов.

Однако в сводке это упоминается как часть механизма оценки цен, в котором говорится, что предлагаемая цена груза будет сравниваться с преобладающей спотовой ценой груза.