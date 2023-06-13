Тойво Клаар призвал к результатам за столом переговоров

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что важно сохранить положительную динамику в мирных переговорах Баку и Еревана и добиться результатов за столом переговоров.

Он отметил, что в Евросоюзе внимательно следят за развитием ситуации на Южном Кавказе, призвав прекратить огонь в регионе.

"Важно сохранить положительную динамику последовательных встреч и добиться результатов за столом переговоров, которые принесут пользу Армении, Азербайджану и всему региону", - написал Клаар в Twitter.