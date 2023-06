Тойво Клаар призвал к результатам за столом переговоров

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что важно сохранить положительную динамику в мирных переговорах Баку и Еревана и добиться результатов за столом переговоров.

Он отметил, что в Евросоюзе внимательно следят за развитием ситуации на Южном Кавказе, призвав прекратить огонь в регионе.

"Важно сохранить положительную динамику последовательных встреч и добиться результатов за столом переговоров, которые принесут пользу Армении, Азербайджану и всему региону", - написал Клаар в Twitter.

The 🇪🇺is following closely developments in the region. The shooting in all areas needs to stop. It is essential to keep up the positive momentum of successive meetings and achieve results at the negotiating table that will benefit 🇦🇲, 🇦🇿, and the entire region.