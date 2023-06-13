Пригожин отказался следовать требованию Путина

«Я думаю, что Государственная дума и президент найдут компромиссное решение, при котором [наемники] и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. <…> У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны?» — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

До этого он назвал «сказками» сообщения руководства Минобороны о том, что наемники ЧВК «Вагнер» не смогут участвовать в войне против Украины, если не подпишут контракты. «Ответ очень простой: никто не может запретить русскому человеку защищать свою землю. И это не вправе ни министра обороны, никого. Это вправе только господа Бога. И поэтому свою землю мы продолжим защищать, как бы ни хотелось околовоенным функционерам», — сказал Пригожин.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим отрядам», которые воюют в Украине, подписать контракты с Минобороны до 1 июля. Путин поддержал решение Шойгу на встрече с военкорами 13 июня. По его словам, «добровольцам» нужен правовой статус, чтобы они могли получить социальные гарантии.