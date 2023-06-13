По словам канцлера, политическая среда Германии в области безопасности значительно изменилась за последние полтора года.

Канцлер Германии Олаф Шольц представил утвержденную Стратегию национальной безопасности страны, в которой Россия была признана самой большой угрозой для мира, сообщает Der Spiegel.

Согласно утвержденной Стратегии безопасности, в будущем внешние и внутренние угрозы следует рассматривать вместе. Кроме военных опасностей, это также включает кибератаки или атаки на критически важную инфраструктуру и изменение климата.

Также в документе отмечается, что «сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем».

Концепция Стратегии национальной безопасности состоит из трех основных пунктов:



- оборона: подтверждена цель тратить 2% ВВП на оборону;

- устойчивость: базовый свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного влияния извне;

- настойчивость: быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия. Также это касается вопроса климата, биоразнообразия, экосистем и продовольственной безопасности.