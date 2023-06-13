Врача-взяточника отправили на скамью подсудимых

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова. Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

Отметим, что Гусейн Сеидов был задержан в феврале прошлого года в результате операции Главного управления по борьбе с коррупцией. Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что Сеидов в марте-декабре 2022 года, когда он работал на указанной должности, вступил в преступный сговор с различными лицами и получал взятки за внесение ложных сведений в медицинские документы об обследовании и лечении в стационаре этой больницы.

На основании собранных доказательств Сеидову были предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.