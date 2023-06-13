В российском Новочеркасске горит Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 35 км от Ростова-на-Дону, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке, площадь пожара превысила 400 кв. м. Причины возгорания на данный момент неизвестны. По неподтвержденной информации, незадолго до пожара местные жители услышали взрыв.

Персонал со станции эвакуирован, на месте аварии работают чрезвычайные службы.