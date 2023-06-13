На печально известном «Мави Мармара», который попал в руки азербайджанскому бизнесмену, вновь пролилась кровь

По сообщениям турецких СМИ, судно в настоящее время находится в собственности азербайджанского бизнесмена, носит название Anatolian и стоит на якоре у берегов Стамбула. Из-за долгов компании, которая арендовала судно, члены экипажа не получали зарплату в течение нескольких месяцев, к тому же на корабле не хватало питьевой воды и продуктов питания.

На знаменитом сухогрузе "Мави Мармара", который в 2010 году перевозил гуманитарную помощь в Палестину, пытаясь прорвать морскую блокаду, введенную Израилем против ХАМАС в секторе Газа, но подвергся нападению израильских морских коммандос в международных водах, вновь пролилась кровь.

Инцидент произошел из-за того, что на корабле не оказалось питьевой воды, а еда для членов экипажа была приготовлена с помощью сточных вод. Так, второй капитан судна, гражданин Турции Серкан Гекер, вместе с капитаном протестовали против подобного хамского отношения к экипажу и попросили у бухгалтерии компании-арендатора 300 турецких лир, чтобы пообедать вне корабля. Услышав, что экипаж корабля отказывается от еды, приготовленной на борту, арендатор Дженгиз Улуч пришел в ярость и напал с дубинкой на капитана судна и его помощника, нанеся последнему травмы головы.

Гекер подал на Улуча в полицию, арендатора задержали, но отпустили после дачи показаний.

"Если бы я после нападения потерял сознание, он бы выбросил меня в Черное море. Это очень жестокий человек. Я пожаловался на Улуча, но он до сих пор гуляет на свободе", - заявил потерпевший.

Сухогруз "Мави Мармара" некоторое время не использовался после рейда израильских коммандос и убийства 10 граждан Турции, затем был продан турецкому бизнесмену по имени Эрдоган Тимшек.



Через некоторое время из-за долгов Тимшека судно было конфисковано и продано азербайджанскому бизнесмену Малику Ташъяру и его турецкому деловому партнеру. После года пребывания в сомалийском порту Малик Ташъяр доставил судно в Стамбул для перевозки автобусов, TIR и контейнеров между портами Черного моря. Малик Ташъяр сотрудничает с бизнесменом по имени Захид Акман, владеет компанией под названием Kardelen Liman İşletmeciliği и осуществляет ряд деловых операций, включая морской бизнес.