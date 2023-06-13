Азербайджан везет на Евроигры в Польшу 86 спортсменов

Назван состав сборной Азербайджана, которая примет участие в 3-х Европейских играх в Польше.

Наша страна будет представлена 86 спортсменами в 13 видах спорта. Это – стрельба из лука, бадминтон, пляжный футбол, бокс, фехтование, дзюдо, каратэ, муай-тай, кикбоксинг, падель, стрельба, таэквондо и триатлон.

Столицей Игр является город Краков. Но сами соревнования пройдут в восьми различных городах.

Сборная Азербайджана отправится в Польшу 20 июля чартерным рейсом. Церемония открытия Игр состоится 21 июля.

Напомним, на 1-х Евроиграх в Баку в 2015 году Азербайджан представляли 285 спортсменов. Они завоевали 56 медалей. Спустя четыре года на 2-х Евроиграх в Минске от нас было 82 спортсмена, которые завоевали 28 наград.