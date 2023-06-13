Владелец одного из маркетов в поселке Мехдиабад Апшеронского района, мужчина 60-65 лет, обвиняется в совершении действий сексуального характера по отношению к ребенку. Как сообщили haqqin.az близкие несовершеннолетнего, Эльхан Имамалиев проживает с ними по соседству.

«Он открыл игровой зал возле маркета. Нашему ребенку 9 лет, у него отставание в развитии, видимо, Имамалиев этим воспользовался», - рассказали они.

Ребенок рассказал о произошедшем родителям. По его словам, когда он заходил в зал, владелец запирал дверь изнутри и совершал с ним действия сексуального характера. Так Имамалиев развлекался несколько месяцев. По словам близких мальчика, мужчина завлекал детей сладостями. Однако педофил был хитер и выбирал детей с отставанием в развитии, рассчитывая, видимо, что они не смогут ничего рассказать родителям.

Семья ребенка уже обратилась в полицию.

Сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев заявил haqqin.az, что на основании обращения в Апшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Назначена экспертиза, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.