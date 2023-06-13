Красный Крест навестил азербайджанских военнослужащих в Армении

13 июня представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в очередной раз навестили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана. Об этом в ответ на запрос АПА сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

С ними была проведена встреча один на один, и им была предоставлена возможность связаться со своими семьями.

Напомним, что азербайджанские военнослужащие Бабиров Агшин и Ахундов Гусейн, заблудившиеся из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией, были обвинены армянской стороной «в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц». Позже армянский суд «приговорил» Бабирова к 11,5 годам лишения свободы.