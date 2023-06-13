В Кремле заявили, что после боя командиры звонят Путину

Президент России Владимир Путин узнает о ходе «спецоперации» в Украине, в том числе от командиров, которые «минутами ранее закончили бой», говорит представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, глава российского государства получает сведения из «множества источников», например, из докладов Минобороны или общаясь с «простыми людьми».

Песков заверил, что Путин получает информацию из разных источников и может сформировать представление о «реальной картине на местах».