Только 1 день - 16 июня вы сможете с безусловной пользой провести вечер в одном из 8 магазинов Kontakt. Потому что в этот день сеть объявляет для своих покупателей «Ахшам базары» с мегаскидками до 60%.

Итак, в магазинах Kontakt:

- «Украинский круг»

- «Метро Иншаатчылар»

- «Метро Азадлыг»

- «Сумгаит 10-й мкр»

- «Гянджа Гранд Кавказ» с 21:00 вечера до 00:00

- а в магазинах «Губа», «Мингячевир» и «Габала» с 19:00 до 22:00 вы сможете приобрести давно желанные товары со скидками до 60% при покупке наличными, при этом разбив скидочные цены на 3 месяца.

Еще один сюрприз вечера – акция «Шеш-Гоша». После покупки товара вы сможете принять участие в акции и вернуть 5%, 25%, 100% стоимости товара или получить БЕСПЛАТНО электромобиль VolkswagenID.4.

Итак, встречайте некоторые из лучших предложений. При покупке наличными вы сможете приобрести:

Смартфон Samsung Galaxy A 34 с памятью 128 Гб и экраном 6,6" за 679 манатов вместо 850 ;

с памятью 128 Гб и экраном 6,6" за манатов вместо ; Кондиционер AUX с площадью покрытия 20-30 м2 за 599 манатов вместо 1000 ;

с площадью покрытия 20-30 м2 за манатов вместо ; Smart -телевизор Toshiba с диагональю экрана 109 см за 449 манатов вместо 900 ;

с диагональю экрана 109 см за манатов вместо ; Пылесос DAEWOO мощностью 220 Вт с шоковой скидкой всего за 69 манатов вместо 140.

Итак, не упускайте возможности вечера 16 июня. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в колл-центр *6060, или найти адрес ближайшего магазина здесь.