Только 1 день в магазинах Kontakt «Ахшам базары» с мегаскидками Шанс выиграть электромобиль
Только 1 день - 16 июня вы сможете с безусловной пользой провести вечер в одном из 8 магазинов Kontakt. Потому что в этот день сеть объявляет для своих покупателей «Ахшам базары» с мегаскидками до 60%.
Итак, в магазинах Kontakt:
- «Украинский круг»
- «Метро Иншаатчылар»
- «Метро Азадлыг»
- «Сумгаит 10-й мкр»
- «Гянджа Гранд Кавказ» с 21:00 вечера до 00:00
- а в магазинах «Губа», «Мингячевир» и «Габала» с 19:00 до 22:00 вы сможете приобрести давно желанные товары со скидками до 60% при покупке наличными, при этом разбив скидочные цены на 3 месяца.
Еще один сюрприз вечера – акция «Шеш-Гоша». После покупки товара вы сможете принять участие в акции и вернуть 5%, 25%, 100% стоимости товара или получить БЕСПЛАТНО электромобиль VolkswagenID.4.
Итак, встречайте некоторые из лучших предложений. При покупке наличными вы сможете приобрести:
- Смартфон Samsung GalaxyA34 с памятью 128 Гб и экраном 6,6" за 679 манатов вместо 850;
- Кондиционер AUX с площадью покрытия 20-30 м2 за 599 манатов вместо 1000;
- Smart-телевизор Toshiba с диагональю экрана 109 см за 449 манатов вместо 900;
- Пылесос DAEWOO мощностью 220 Вт с шоковой скидкой всего за 69 манатов вместо 140.
Итак, не упускайте возможности вечера 16 июня. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в колл-центр *6060, или найти адрес ближайшего магазина здесь.